إعادة تأهيل 1000 فيضة وروضة

(MENAFN
- Al Watan) وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر اتفاقية ((تنفيذ مبادرة تنمية الفياض والروضات)) في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، التي تأتي إلحاقًا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الطرفين مسبقًا ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة تنمية الفياض والروضات والتي تهدف إلى إعادة تأهيل 1000 فيضة وروضة في مناطق المملكة. وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تتضمن خطة استراتيجية لتنمية الغطاء النباتي في جميع الموائل الطبيعية، من خلال إعادة التأهيل القائم على الحلول الطبيعية، وفي إطار مبادرة تنمية الفياض والروضات في المملكة العربية السعودية التي تندرج تحت مبادرة السعودية الخضراء. وأفادت أن أعمالها قائمة للمساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء واستعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية المتضررة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية؛ وفق خطط علمية مدروسة تضمن استدامة الغطاء النباتي وتحقيق التأهيل الطبيعي لتستعيد الطبيعة توازنها.
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