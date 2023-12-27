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إعادة تأهيل 1000 فيضة وروضة

12/27/2023 2:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر اتفاقية ((تنفيذ مبادرة تنمية الفياض والروضات)) في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، التي تأتي إلحاقًا لمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الطرفين مسبقًا ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة تنمية الفياض والروضات والتي تهدف إلى إعادة تأهيل 1000 فيضة وروضة في مناطق المملكة. وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تتضمن خطة استراتيجية لتنمية الغطاء النباتي في جميع الموائل الطبيعية، من خلال إعادة التأهيل القائم على الحلول الطبيعية، وفي إطار مبادرة تنمية الفياض والروضات في المملكة العربية السعودية التي تندرج تحت مبادرة السعودية الخضراء. وأفادت أن أعمالها قائمة للمساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء واستعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية المتضررة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية؛ وفق خطط علمية مدروسة تضمن استدامة الغطاء النباتي وتحقيق التأهيل الطبيعي لتستعيد الطبيعة توازنها.

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