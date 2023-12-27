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صندوق لدعم جمعيات المياه

12/27/2023 2:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقاية الأهلية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضو مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات أحمد بن علي السويلم، أمس، اتفاقية تعاون بين مؤسسة سقاية الأهلية، وصندوق دعم الجمعيات؛ لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مشاريع سقيا المياه بالمملكة.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة سقاية الأهلية الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس تميم المعتوق، فيما وقعها من قبل صندوق دعم الجمعيات الرئيس التنفيذي للصندوق فواز السعدي.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء صندوق فرعي تحت مسمى ((صندوق دعم جمعيات المياه)) للجمعيات العاملة في مجال المياه؛ بهدف المساهمة في تطوير وتمكين الجهات العاملة في قطاع سقيا المياه بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مؤسسة ((سقاية)) الأهلية تسعى جاهدة لتنظيم وتقديم السقيا الخيرية، وتُكرِّس جهودها في إقامة وتشغيل مشاريع المياه الرامية إلى سقي القرى والهجر والمواقع ذات الاحتياج، مع التركيز على تسهيل وتسريع تنفيذ مشروعات السقيا الخيرية بالمملكة.
كما تتخذ المؤسسة من مبدأ التنظيم والإشراف الدقيق مقومات رئيسة؛ لتوفير بيئة مناسبة لإقامة هذه المشروعات مما يعزز استدامتها، ويساهم في بناء قدرات وكفاءة الجمعيات الخيرية.

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