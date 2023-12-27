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حاضنات ومنافذ للجائلين

12/27/2023 2:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) اطّلع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتوطين والمحتوى المحلي، المهندس أحمد القرعاوي، أمس، على مبادرات ومشاريع أمانة المنطقة الشرقية المتعلقة بمواقع حاضنات ومنافذ الباعة الجائلين.
وتأتي الجولة التفقدية في إطار توجهات الوزارة لدعم المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من ممارسة البيع في مواقع مجهزة ومكتملة الخدمات وبتكاليف ميسرة؛ لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وشملت الجولة عددا من الحاضنات في شرق الدمام والواجهة البحرية، وفي وسط الدمام، حيث تعرّف على جهود الأمانة من خلال تنظيم مواقع الحاضنات ومشروع ((بسطة))، الذي يعد كيانا تنمويا متخصصا في تأهيل وتمكين وتطوير أعمال الطموحين.

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