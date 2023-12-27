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200 لتر مبيدات لمكافحة التلوث الحشري

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية محافظة الشماسية من خلال الفرق الميدانية في مكافحة الحشرات ورشّ المبيدات برشّ أماكن تجمع مياه الأمطار والأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية من أجل القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها.
وأوضحت الأمانة حرصها الشديد على مكافحة الآفات والحشرات والقوارض، وكثفت جهودها عبر تطبيق عمليات رش مركزة للمبيدات، استهلكت من خلالها كميات كبيرة تجاوزت الـ 200 لتر من الضباب الحراري بحسب ماهو معمول به في الجدول الزمني للأحياء داخل المحافظة والمراكز التابعة لها.
وبينت أمانة منطقة القصيم أن هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين جودة البيئة، والحفاظ على صحة المواطنين والرقي بجودة الحياة في محافظة الشماسية.

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