كأس الرياض لسابالينكا

كأس الرياض لسابالينكا
التاريخ
12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، بكأس موسم الرياض، بعد تغلبها على التونسية أُنس جابر، في مباراة كأس موسم الرياض لتنس السيدات.
وكانت اللاعبة البيلاروسية حققت مراكز متقدمة في بطولات التنس سواء على الصعيد الفردي أو الزوجي منها بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة مدريد المفتوحة.
MENAFN27122023000089011017ID1107662390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.