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كأس الرياض لسابالينكا

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط لاعبة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، بكأس موسم الرياض، بعد تغلبها على التونسية أُنس جابر، في مباراة كأس موسم الرياض لتنس السيدات.
وكانت اللاعبة البيلاروسية حققت مراكز متقدمة في بطولات التنس سواء على الصعيد الفردي أو الزوجي منها بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة مدريد المفتوحة.

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