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21 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجاوز عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألف شهيد، 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مفقود، ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، التي استهدفها القصف الإسرائيلي.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة أكثر من 9000 آلاف فلسطيني، من جرحى العدوان والمرضى، وذلك بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف المستشفيات عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى، بعد قصفها من طائرات الاحتلال ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لها، مؤكدة أن مئات الشهداء لا يزال يحتجز جثامينهم، خاصة في المناطق الشمالية لقطاع غزة، والتي دمرها الاحتلال بشكل شبه كامل.
وبينت وزارة الصحة، أن خدماتها المقدمة لنحو 55 ألف جريح توقفت بشكل كامل في مدينة غزة وشمالها، بالإضافة إلى مستشفيات مدينة خان يونس التي اجتاحت الدبابات الإسرائيلية الجزء الشرقي من المدينة، مما تسبب في تدمير معظم المراكز الصحية، محذرة من جريمة جديدة قد تستهدف مستشفى ناصر أكبر مستشفيات جنوب قطاع غزة، وذلك بعد قصف طائرات الاحتلال محيطه، وأن يتكرر سيناريو ما حدث في مستشفيات غزة وشمالها في مستشفى ناصر، والتي دمرتها طائرات الاحتلال، وحرمت نصف مليون فلسطيني من العلاج.

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