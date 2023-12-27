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الاحتلال يدمر بشكل شبه كامل مدنا ومخيمات في غزة

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل مخيمات ومدنًا وأحياء سكنية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 82 على التوالي؛ مما أدى إلى فقدان نحو مليون ونصف فلسطيني لمنازلهم.
وقد دمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد، وجباليا شمال قطاع غزة، بعد أن قصفتها بمئات الصواريخ والقذائف، وحولت تلك المناطق لركام.
في سياق متصل، أفادت إحصائيات فلسطينية، أن قوات الاحتلال دمرت بشكل كامل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأحياء النصر والشجاعية والشيخ رضوان، ومدينة الزهراء، وحي الرمال بمدينة غزة وسوتها بالأرض، بعد أن هجرت سكانها وارتكبت بحقهم مجازر مروعة، أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين، كما ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا هائلًا بمدينة خان يونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة.
في غضون ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ حاليًا عملية برية واسعة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، تدمير مربعات سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها في تلك المخيمات، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.
وتشير تقديرات وإحصائيات فلسطينية أولوية، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، تسبب في تدمير نحو نصف مليون شقة سكنية، ما بين كلي وجزئي، إضافة إلى نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية بعد قصفها بشكل كامل، فضلاً عن تدمير مئات المنازل والمنشآت العامة.

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