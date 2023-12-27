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أمام الملك.. الأمراء يؤدون القسم بعد تعيينهم في مناصبهم الجديدة

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر عرقة بالرياض، اليوم، عدد من الأمراء وذلك عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقد أدى القسم كل من الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير

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