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المحكمة العليا تبقي ترمب في اقتراع 2024

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أبقت المحكمة العليا في ميشيغان الرئيس السابق دونالد ترمب على الاقتراع الأولي في الولاية. وقالت المحكمة اليوم إنها لن تستمع إلى استئناف حكم محكمة أو الجماعات التي تسعى إلى منع ترمب من الظهور في بطاقة الاقتراع.
جاء الحكم في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا المنقسمة في كولورادو في 19 ديسمبر، والذي قضى بأن ترمب غير مؤهل لمنصب الرئيس بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021. كان هذا الحكم هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام المادة 3 من التعديل الرابع عشر لاستبعاد مرشح رئاسي.
وتعد قضيتا ميشيغان وكولورادو من بين عشرات الحالات التي تأمل في إبعاد اسم ترمب عن صناديق الاقتراع بالولاية. ويشيرون جميعاً إلى ما يسمى بند التمرد الذي يمنع أي شخص ((شارك في التمرد أو التمرد)) ضد الدستور من تولي أي منصب.

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