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التحالف يفند الادعاءات حول استهداف فندق عدن

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم، نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
فبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (فندق عدن) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (07/09/2015م) وفيما يتعلق بما تلقاه الفريق المشترك لتقييم الحوادث أثناء زيارته الميدانية إلى (عدن) من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أن قوات التحالف قامت باستهداف (فندق عدن) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) بتاريخ (07/09/2015م).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، سجل الأحداث اليومي لقوات التحالف البحرية، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، تقرير زيارة الفريق المشترك لتقييم الحوادث لعدد من المحافظات والمديريات بالجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (فندق عدن) محل الادعاء يقع في مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، وهو عبارة عن مبنى كبير متعدد الطوابق.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (07/09/2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة (عدن).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (06/09/2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (عدن).
2. بتاريخ (08/09/2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (عدن).
وبدراسة المهام اليومية لقوات التحالف البحرية، تبين للفريق المشترك بأنه لم يكن هناك أي عمليات استهداف بحرية من سفن قوات التحالف في محافظة (عدن) خلال الفترة من (06/09/2015م) إلى (08/09/2015م).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء بتاريخ (26/03/2016م) بعد تاريخ الادعاء، وتبين التالي:
1. سلامة سطح المبنى الرئيسي من وجود أي أضرار.
2. وجود أضرار في الطوابق السفلية من المبنى.
3. لا توجد أي آثار لأضرار ناتجة عن استهداف جوي على مبنى (فندق عدن).
كما قام المختصون بالفريق المشترك بزيارة لموقع الادعاء (فندق عدن) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) وتبين التالي:
1. وجود آثار إطلاق نار من أسلحة سطحية على واجهة الفندق.
2. وجود أضرار على الواجهة الأمامية للفندق.
3. وجود أضرار في الطوابق الثلاثة الأولى من الفندق ويرجح أنها نتيجة مقذوفات أسلحة سطحية.
وبدراسة ما ورد بالمصادر المفتوحة حيال الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. وجود أضرار في الطوابق السفلية من مبنى (فندق عدن) محل الادعاء مقاربة لحجم التأثيرات التي تخلفها قذائف المدفعية.
2. نشر بالمصادر المفتوحة خبر عن قيام مسؤول رفيع المستوى بمحافظة (عدن) بزيارة (فندق عدن) والوقوف على حجم ومستوى الأضرار التي تعرض لها الفندق، جراء استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (فندق عدن) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) بتاريخ (07/09/2015م) كما ورد بالادعاء.
ادعاء باستهداف عائلة في سيارتها
وفيما يتعلق بـما ورد للفريق المشترك أنه بتاريخ (11/07/2018م) استهدفت غارة جوية سيارة السيد (ع. ق) عندما كان يقودها جنوب (التحيتا)، مما أدى إلى مقتل أفراد من عائلته وتدمير سيارته، ولم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع (السيارة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (التحيتا) هي إحدى مديريات محافظة (الحديدة) وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من المحافظة، ومركزها الإداري مدينة (التحيتا).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (11/07/2018م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) جنوب مدينة (التحيتا)، في أرض فضاء وبعيد عن الطرق المعبدة، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. في يوم الثلاثاء الموافق (10/07/2018م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على (سيارات) في كامل مديرية (التحيتا).
2. في يوم الخميس الموافق (12/07/2018م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على (سيارات) في كامل مديرية (التحيتا).
وبعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهام الجوية المنفذة بالتاريخ الوارد بالادعاء الموافق (11/07/2018م) واليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء، تبين أنها أهداف عسكرية ولم يكن من بينها (سيارات). وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك عدم توافق وصف الادعاء (سيارة) مع وصف الهدف العسكري (مدفع).
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (سيارة) جنوب مديرية (التحيتا) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (11/07/2018م) كما ورد بالادعاء.
استهداف مدرسة ومركز طبي
وفيما يتعلق بما ورد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في (26 مارس 2022م) عند الساعة (3:00) صباحًا والساعة (6:00) مساءً أصابت غارتان جويتان قرية (المكرم) بمديرية (كمران) بمحافظة (الحديدة)، مما تسبب في إصابة عدد من الأفراد ودمرت أعيانًا مدنية والقرية تحت سيطرة قوات الحوثيين، وبحسب ما ورد فإنه عند الساعة الثالثة فجراً أصابت الغارة الأولى مدرسة (الصياد)، وعند الساعة السادسة مساءً أصابت الغارة الجوية الثانية مركز (مكرم الطبي) الذي يبعد حوالي (30) مترًا عن المدرسة.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، الصور الجوية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة ، الموقع الإلكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات والمراكز التعليمية في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (مكرم) تقع في الجهة الغربية من جزيرة (كمران) المقابلة للساحل الغربي اليمني بمسافة (6) كم، وتأتي أهمية الجزيرة استراتيجياً كونها تشرف من جهتها الغربية على خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر.
تبين للفريق المشترك بأنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية تُفيد بوجود (مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية ومخابئ للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (مكرم) في جزيرة (كمران)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، والذي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
توافر درجات التحقق من خلال تأكيد المعلومات الاستخباراتية ومتابعتها عبر منظومة الاستطلاع والمراقبة على (مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية ومخابئ للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (مكرم) في جزيرة (كمران)، والتي تساهم في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وعليه؛ قامت قوات التحالف بتاريخ (26/03/2022م) بتنفيذ مهمتين جويتين على هدفين عسكريين (مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية ومخابئ للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (مكرم) في جزيرة (كمران) بمحافظة (الحديدة)، على النحو التالي:
1. عند الساعة (2:56) صباحاً، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مبنى) في قرية (مكرم) بمديرية (كمران)، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف.
2. عند الساعة (5:55) مساءً، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مبنى) في قرية (مكرم) بمديرية (كمران)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:
1. تنفيذ عملية استطلاع ومراقبة على الهدفين العسكريين.
2. اختيار التوقيت المناسب للاستهداف.
3. التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف.
4. استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدفين العسكريين. وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
كما قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء وتبين التالي:
1. الهدف الأول عبارة عن مباني على شكل حرف (U) محاطة بسور.
2. الهدف الثاني عبارة عن مبنى محاط بسور.
3. المسافة بين الهدفين العسكريين (25) متر تقريباً.
4. لا يوجد علامات تمييز على أي من الموقعين توضح أنه (منشأة طبية).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الجوية) لموقع الادعاء قبل وبعد تاريخ الاستهداف وتبين التالي:
1. الهدف الأول عبارة عن مباني على شكل حرف (U) محاطة بسور.
2. الهدف الثاني عبارة عن مبنى محاط بسور.
3. لا يوجد علامات تمييز على أي من الموقعين توضح أنه (منشأة طبية).
4. آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على الهدف الأول.
5. آثار أضرار ناتجة عن استهداف جوي على الهدف الثاني.
وبدراسة تقرير ما بعد المهمة للتشكيل المنفذ للمهمتين الجويتين تبين للفريق المشترك أن القنابل أصابت أهدافها وكانت دقيقة ومباشرة. كذلك بدراسة تسجيلات الفيديو تبين للفريق المشترك التالي:
1.لم يتم مشاهدة تحركات للمدنيين حول الهدف قبل وأثناء الاستهداف.
2.لا يوجد علامات تمييز على أي من الموقعين توضح أنه (منشأة طبية).
3. تركيز التهديف على الهدف العسكري.
4. أصابت القنابل أهدافها وكانت دقيقة ومباشرة.
بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. ورد من جهة الادعاء أن الاستهداف حدث في قرية (مكرم) بجزيرة (كمران)، وهو ما يتوافق مع موقع الهدفين العسكريين.
2. توافق التوقيت الوارد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة.
3. تضمن الادعاء بأن القرية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة وقت الاستهداف وهو ما يتوافق مع ما ورد من قوات التحالف.
وتبين للفريق المشترك بأن الموقع الالكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات بالجمهورية اليمنية لم يبين أي معلومات عن وجود مركز طبي بقرية (مكرم) بجزيرة (كمران).
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين (مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية في البحر الأحمر ومخابئ للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (مكرم) في جزيرة (كمران) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (26/03/2022م)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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