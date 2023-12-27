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تعزيز المعرفة بالذكاء الاصطناعي

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت، أمس، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) بالتعاون مع جامعة الباحة بمقر الجامعة بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا وجامعة الباحة.
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم) موضوعات: الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته وسبب تطورها، وأهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التعليم، ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات ودوره في التعليم التقني، وأهمية البحث والتطوير في مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، ودور (سدايا) في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومواكبة جميع تطوراته محليًا. وفي الجلسة الحوارية الثانية بعنوان (تحديثات المدن الذكية في المملكة) ناقش المشاركون موضوعات الرؤية المستقبلية للمدن الذكية في المملكة وأبرز حالات الاستخدام الرئيسة التي وضعتها (سدايا) عند تطبيق المدن الذكية، مع بحث آلية عمل مجال رؤية الآلة في تحقيق حالات استخدام المدن الذكية، والتقنيات الناشئة المعززة لدور البيانات والذكاء الاصطناعي، وأنواع البيانات التي تعتمد عليها المدن الذكية، إضافة إلى مناقشة دور الطلاب والجامعات في تشكيل مستقبل المدن الذكية. يذكر أن منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي يأتي ضمن جهود (سدايا) في تعزيز المعرفة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الوعي تجاه هذا المجال التقني المتقدم، لا سيما طلاب وطالبات الجامعات الذين يعوّل عليهم الكثير في بناء حاضر ومستقبل المملكة.

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