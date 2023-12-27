تعزيز المعرفة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت، أمس، أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) بالتعاون مع جامعة الباحة بمقر الجامعة بمشاركة نخبة من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا وجامعة الباحة.
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان (أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم) موضوعات: الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته وسبب تطورها، وأهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التعليم، ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجامعات ودوره في التعليم التقني، وأهمية البحث والتطوير في مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، ودور (سدايا) في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومواكبة جميع تطوراته محليًا. وفي الجلسة الحوارية الثانية بعنوان (تحديثات المدن الذكية في المملكة) ناقش المشاركون موضوعات الرؤية المستقبلية للمدن الذكية في المملكة وأبرز حالات الاستخدام الرئيسة التي وضعتها (سدايا) عند تطبيق المدن الذكية، مع بحث آلية عمل مجال رؤية الآلة في تحقيق حالات استخدام المدن الذكية، والتقنيات الناشئة المعززة لدور البيانات والذكاء الاصطناعي، وأنواع البيانات التي تعتمد عليها المدن الذكية، إضافة إلى مناقشة دور الطلاب والجامعات في تشكيل مستقبل المدن الذكية. يذكر أن منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي يأتي ضمن جهود (سدايا) في تعزيز المعرفة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الوعي تجاه هذا المجال التقني المتقدم، لا سيما طلاب وطالبات الجامعات الذين يعوّل عليهم الكثير في بناء حاضر ومستقبل المملكة.
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