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47 شاشة لعرض 68 عملا Video Art بالأحساء

12/27/2023 2:15:15 PM
(MENAFN- Al Watan) خصص ملتقى Video Art الدولي 47 شاشة عرض، في معرض الملتقى في دورته الخامسة، والأولى دولياً بالأحساء، بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ودار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة في الأحساء، إلى جانب تنوع التقنيات المستخدمة في طريقة العرض ما بين (الشاشات التلفزيونية بعدة اتجاهات، بروجكترات وشاشات led)، وتوزعت بناءً على التجربة الملهمة من خلال تضاريس الدار، في وقت تم تكوين 10 مناطق موزعة تقدم مزيجًا فريدًا من المؤثرات البصرية والسمعية والحسية لاستيقاف الحواس واشعال الخيال.
134 مشاركة
كشف مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام، المشرف على ملتقى Video Art الدولي يوسف الحربي لـ))الوطن))، أن إجمالي المشاركات بلغت 134 مشاركة من 37 دولة، تنوعت أساليبها وتقنيات عرضها ومدتها الزمنية وطريقة طرحها، وأشرفت عليها لجنة التحكيم، وتابعتها عند الفرز حتى تخلق التنويع البصري والأدائي، وتنويع العرض، وتقديم فكرة مختلفة المعايير والتفاعلات الحسية الفنية الذهنية والجمالية، وتم قبول 68 Video Art من 29 دولة. ترابط وتكامل
أكد الحربي، أن Video Art، كفكرة ملتقى دولي، مبنيا على الترابط والتكامل والنضج، بين دورة وأخرى هناك صلة وتواصل واستمرارية، هدفها جمع الخبرات والكفاءات الفنية، وخلق فضاء تعبيري وتعريفي بهذا الفن، مع البحث في خصوصيات هذا الفن، وأنه وصلنا اليوم إلى ((خيال الواقع نحو المستقبل))، بثقة واستشراف، وإيمان بقوة الابتكار، والخلق الجمالي، وقرب يتآلف مع طموحات المملكة ورؤاها الاستشرافية المبنية على النهضة والوعي بخصوصيتنا السعودية.
تقني تعبيري
قال الحربي: هناك فرقًا بين Video Art والأفلام القصيرة، في عدّة جوانب: أن Video Art يصنّف بصرية كتحول تقني تعبيري أو كلوحة متحرّكة تجسّد الفكرة المفهومية بتقنيات معاصرة الفيلم القصير له حبكة وحكاية، Video Art له مفهومه الرمزي التعبيري والتجريدي والسريالي والتجريبي، ويختصر الرؤية الداخلية في الفكرة بحركة متكاملة بين الفنان والمفهوم وتطلعاته الحسية وجوديا وبصريا وتقنيا طريقة تركيب وتوظيف الفيديو تكون بسيطة ومفكّكة وأحيانا متصاعدة مع الأسلوب متوحّدة مع الضوء وحركاته ومؤثراته.
استقطاب الفنانين
أوضح أن هناك طموحات أكبر في توسيع فكرة Video Art دوليًا من خلال التجربة السعودية، إضافة إلى استقطاب فنانين من العالم لهم تأثيرهم الكامل على Video Art وتجريبهم العميق، نسعى إلى أن يكون لنا متحف Video Art يكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، وأن تكون لنا إمكانيات كبرى لإنتاج أفلام فيديو لفنانين من السعودية والمشاركة بها دوليًا، وفتح أبواب النقد الفني والتاريخي والبحثي لهذا الملتقى.

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