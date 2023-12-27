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تدليل الأطفال يهدد سلامتهم

12/27/2023 2:15:14 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يهدد تدليل الأطفال حياتهم، وشعورهم بالمرح والسعادة بعيدا عن المراقبة المستمرة من الأهالي، دفعت حالات اختناق الأطفال العديد من اللجان التطوعية الإسعافية، إلى تنظيم فعاليات توعوية، وتدريب إسعافي للمواطنين والمقيمين، للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، وتحرص هذه اللجان على أن يكون لها وجود في المناسبات الطبية والاجتماعية، من خلال أركان توعوية، تستقطب الأهالي، وتدربهم على التعامل المثالي مع حالات اختناق الأطفال.
مشاهد متكررة
تشهد مناطق المملكة حالات لاختناق الأطفال، نتيجة ترك الطفل وحيدا يلهو بألعابه، في مشاهد تكررت مؤخرا، والتي كان آخرها إنقاذ حياة طفلة تبلغ 19 شهرا في القصيم بعد ابتلاعها 8 قطع مكسرات سدت مجرى التنفس، واستخراج فريق طبي بمستشفى رجال ألمع جسما غريبا علق في مجرى التنفس لطفل (8 أشهر)، في عملية استغرقت 5 دقائق، ما نتج عنها دعوة جهات صحية حكومية وخاصة وتطوعية للتأكيد على أهمية التوعية والتثقيف الصحي للمواطن والمقيم، بما ينبغي القيام به في حالات اختناق الأطفال.
مسعفون بلا حدود
أكد نائب قائد فريق مسعفون بلاحدود في القطيف، المسعف فاضل الباشا أن حالات الاختناق واردة بشكل كبير للأطفال، بدءاً من مرحلة الحبو، إلى الصبا، مشيرا إلى أنه تقع حالات الاختناق في إطار محاولات الطفل الصغير اكتشاف ما حوله، وبطبيعة الحال في هذا العمر، يكون الفم هو الوسيلة الأولى، وربما الوحيدة، لمعرفة نوع المواد المحيطة به، لذلك نجد الطفل يتناول الأشياء من حوله باليد، ويستكشفها بالفم، وهو ما قد يسبب له اختناقاً بعد أن يعلق الجسم في حلقه، يسد مجرى التنفس، مؤكدا أنه لتفادي الحالات، يجب متابعة ومراقبة الطفل باستمرار، وإبعاد كل الأشياء التي يمكن أن تصل إليها يده من أجسام صغيرة وضارة، وتعلم الإجراءات المناسبة لحالات الغصة، لافتاً الانتباه إلى أن الطفل الرضيع لا يمكنه تحديد مكان الألم أو سببه، وعليه، لا بد للأهل من الانتباه جيداً لمعرفة أعراض الاختناق، وسرعة التصرف لعلاجها.
إجراء إسعافي
بين الباشا أن بعض الأعراض تصيب الطفل تتمثل في: صعوبة التنفس أو السعال، والشخير، وإمساك الحلق أو الصدر، والتغيرات في لون البشرة، وفي مثل هذه الحالات، يكون الإجراء الإسعافي، بوضع بطن وصدر الطفل على امتداد ذراع الشخص، على أن يكون وجهه للأسفل، مع الحفاظ على رفع نصفه الأعلى بقدر أكبر، ثم الضرب خمس ضربات منفصلة، بين لوحي كتف الطفل باستخدام أسفل راحة اليد، والضغط خمس ضغطات على البطن، وإذا لم تنجح ضربات الظهر في إزالة الجسم العالق، فيمكن الضغط خمس ضغطات على البطن، والتبديل بين الضربات والضغطات الخمسة، حتى يزول الانسداد.
جسم غريب
شدد استشاري التخدير الدكتور أحمد حسيب، على أهمية البحث عن إرشادات العمر، الموجودة على ألعاب الأطفال قبل شرائها، وقال: باشرت مع الفريق الصحي، حالة طفل مختنق في مستشفى رجال ألمع، حيث حضر إلى الطوارئ، وهو في حالة حرجة، إثر ابتلاعه جسماً غريباً تَسَبّب له في اختناق، وعدم القدرة على التنفس والبلع؛ وقرر الفريق الطبي نقل الطفل إلى غرفة العمليات وإخضاعه للتخدير الكلي، لاستخراج الجسم؛ وتمت العملية بنجاح ودون حدوث مضاعفات، داعيا إلى أهمية دور الأسرة في اختيار الألعاب المناسبة لعمر طفلها، وأنه يجب أن تتوافق مع معايير السلامة العالمية، لأن الأجزاء الصغيرة من تلك الألعاب، تشكل خطراً كبيراً عندما يلهو بها الصغير.

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