45 سعوديا في محلات الهدايا والمشغولات اليدوية بنجران

(MENAFN
- Al Watan) نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على محلات بيع الهدايا والمشغولات اليدوية والتراثية بنجران ومحافظة حبونا، لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 44 منشأة، حصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في النشاط الذي تمت زيارته 42 موظفًا سعوديًا، منهم 3 موظفات سعوديات، وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 37 وافدًا من مختلف الجنسيات.
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