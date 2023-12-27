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45 سعوديا في محلات الهدايا والمشغولات اليدوية بنجران

12/27/2023 2:15:14 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على محلات بيع الهدايا والمشغولات اليدوية والتراثية بنجران ومحافظة حبونا، لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 44 منشأة، حصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في النشاط الذي تمت زيارته 42 موظفًا سعوديًا، منهم 3 موظفات سعوديات، وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 37 وافدًا من مختلف الجنسيات.

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