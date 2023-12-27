Wednesday, 27 December 2023 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين

12/27/2023 2:15:14 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وألقى ولي العهد الخطاب الملكي السنوي المفصل للسياستين الداخلية والخارجية للدولة أمام المجلس، أكد فيه أن الاقتصاد السعودي الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ولي العهد أن السياحة في السعودية حققت نموا تاريخيا، مؤكدا أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية استضافة أبرز المحافل العالمية.

MENAFN27122023000089011017ID1107662380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث