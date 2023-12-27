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4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

12/27/2023 2:14:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.04 مليار درهم .

وشهدت الدائرة اليوم – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – تسجيل 494 مبايعة بقيمة 2.18 مليار درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 1.09 مليار درهم و446 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.09 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة 58.72 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تلتها مبايعة بقيمة 30.88 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 136.38 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 61.07 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 87.93 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31.08 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 15.42 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 71.33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 120.26 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 298.72 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.07 مليار درهم منها 16 رهن أراضي بقيمة 701.12 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 372.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 601.3 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 787.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 486.06 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 78.5 مليون درهم.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662379

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