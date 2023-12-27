4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.04 مليار درهم .
وشهدت الدائرة اليوم – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – تسجيل 494 مبايعة بقيمة 2.18 مليار درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 1.09 مليار درهم و446 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.09 مليار درهم.
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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 600 مليون درهم في منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة 58.72 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تلتها مبايعة بقيمة 30.88 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 136.38 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 61.07 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 87.93 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31.08 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 15.42 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 71.33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 120.26 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 298.72 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.07 مليار درهم منها 16 رهن أراضي بقيمة 701.12 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 372.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة زعبيل الثانية بقيمة 601.3 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 117 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 42 هبة بقيمة 787.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 486.06 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 78.5 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662379
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