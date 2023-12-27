ارتفاع مؤشرا البحرين العام والإسلامي لدى إغلاق التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 1,945.63 بارتفاع قدره 14.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – عند مستوى 726.94 بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
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وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و727 ألفا و769 سهما بقيمة إجمالية قدرها 682 ألفا و75 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 89 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.68% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662378
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