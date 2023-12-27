ارتفاع مؤشرا البحرين العام والإسلامي لدى إغلاق التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 1,945.63 بارتفاع قدره 14.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – عند مستوى 726.94 بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و727 ألفا و769 سهما بقيمة إجمالية قدرها 682 ألفا و75 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 89 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.68% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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