Wednesday, 27 December 2023 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشرا البحرين العام والإسلامي لدى إغلاق التعاملات

12/27/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 1,945.63 بارتفاع قدره 14.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – عند مستوى 726.94 بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

موضوعات متعلقة 974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد عطلة أسبوعية طويلة بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها

وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و727 ألفا و769 سهما بقيمة إجمالية قدرها 682 ألفا و75 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 89 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47.68% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث