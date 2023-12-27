تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير بقنا بإجمالي 245 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقي بأنه خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر الجارى، وتم تمويل 9212 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 245 مليونا و769 ألفا و668 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .
وأضاف عبد الباقي ،في تصريح اليوم الاربعاء، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 385 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 93 مليونا و245 ألفا و63 جنيها، وفرت 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8827 مشروعا بتمويل قدره 152 مليونا و524 ألفا و605 جنيهات، وفرت 10924 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا .
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وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المحافظ أشرف الداودي بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662377
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