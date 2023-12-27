تمويل أكثر من 9 آلاف مشروع صغير بقنا بإجمالي 245 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) صرح المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقي بأنه خلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر الجارى، وتم تمويل 9212 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى مبلغ 245 مليونا و769 ألفا و668 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .

وأضاف عبد الباقي ،في تصريح اليوم الاربعاء، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 385 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 93 مليونا و245 ألفا و63 جنيها، وفرت 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8827 مشروعا بتمويل قدره 152 مليونا و524 ألفا و605 جنيهات، وفرت 10924 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا .

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وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المحافظ أشرف الداودي بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .





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