مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا 23.1 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4519.42 نقطة منخفضًا 23.1 نقطة، وبنسبة 0.51 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4542.49 نقطة.

و أفادت وكالة ألأنباء العمانية ، أن قيمة التداول بلغت 7 ملايين و 308 آلاف و 915 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 120.3 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 318 ألفا و 295 ريالا عُمانيًا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.034% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.69 مليار ريال عُماني ،وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 185 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 2.53 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 5 ملايين و 193 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 71.05 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 5 ملايين و 8 آلاف ريال عُماني وبنسبة 68.52 %.





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