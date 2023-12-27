مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا 23.1 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4519.42 نقطة منخفضًا 23.1 نقطة، وبنسبة 0.51 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4542.49 نقطة.
و أفادت وكالة ألأنباء العمانية ، أن قيمة التداول بلغت 7 ملايين و 308 آلاف و 915 ريالا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 120.3 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 318 ألفا و 295 ريالا عُمانيًا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.034% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.69 مليار ريال عُماني ،وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 185 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 2.53 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 5 ملايين و 193 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 71.05 %، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 5 ملايين و 8 آلاف ريال عُماني وبنسبة 68.52 %.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662375
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