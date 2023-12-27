تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة ، بينما غادرته 10 سفن ، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة داخل الميناء وتم التداول عليها 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5093 شاحنة .

موضوعات“أمون” للتخليص الجمركى توقع اتفاقا لإدارة مخزن للحاويات بدمياط “هاباج لويد”: الموقف لا يزال خطراً بالبحر الأحمر ولا يسمح العبور إنشاء مشروع لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات فى السخنة

وأوضحت بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 135656 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284481 طنًا .

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29828 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35710 أطنان.





المصدر: