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تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

12/27/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة ، بينما غادرته 10 سفن ، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة داخل الميناء وتم التداول عليها 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5093 شاحنة .

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وأوضحت بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 135656 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284481 طنًا .

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29828 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35710 أطنان.


المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662373

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