تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة ، بينما غادرته 10 سفن ، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة داخل الميناء وتم التداول عليها 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5093 شاحنة .
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وأوضحت بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 135656 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284481 طنًا .
وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29828 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35710 أطنان.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662373
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