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عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2006

12/27/2023 2:14:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات الأربعاء، مع توقعات زيادة الطلب على التدفئة في ظل تحول الطقس للبرودة خلال الفترة القادمة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي خلال 17 عامًا.

ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر فبراير 2.569 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعة بنسبة 6.2%، في تمام الساعة 06:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وخلال ديسمبر، انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 7%، متجهة لتسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي، في أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2006، حيث تراجعت منذ بداية العام بأكثر من 48%.

وقالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب“ويليامز” (نيويورك: WMB) إنها ستشتري محفظة من أصول تخزين الغاز الطبيعي من شركة تابعة لشركة” هارتري بارتنرز” مقابل 1.95 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بحسب“رويترز”.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662372

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