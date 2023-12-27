عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2006

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات الأربعاء، مع توقعات زيادة الطلب على التدفئة في ظل تحول الطقس للبرودة خلال الفترة القادمة، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي خلال 17 عامًا.
ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر فبراير 2.569 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعة بنسبة 6.2%، في تمام الساعة 06:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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وخلال ديسمبر، انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 7%، متجهة لتسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي، في أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2006، حيث تراجعت منذ بداية العام بأكثر من 48%.
وقالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب“ويليامز” (نيويورك: WMB) إنها ستشتري محفظة من أصول تخزين الغاز الطبيعي من شركة تابعة لشركة” هارتري بارتنرز” مقابل 1.95 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بحسب“رويترز”.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662372
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