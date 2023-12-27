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فيتش تتوقع ارتفاع حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأمريكية في 2024

12/27/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني الأربعاء، إن أعباء نفقات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ستظل تمثل تحديًا للشركات ذات درجة المضاربة (ديون عالية المخاطر)، وستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون في عام 2024.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي:“في الولايات المتحدة، نتوقع أن تتراوح معدلات التخلف عن السداد لعام 2024 بين 3.5% و4.0% للقروض ذات الرفع المالي، و5.0%-5.5% للسندات مرتفعة العائد، نتيجة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في عام 2024”.

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وأوضحت“فيتش”، أن حالات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ارتفعت في عام 2023 إلى 3.04% للقروض ذات الرفع المالي من 1.60% في عام 2022، وإلى 2.99% للسندات ذات العائد المرتفع في 20 ديسمبر من 1.35% في عام 2022.

وبحسب التقرير، يأتي ذلك في ظل مواجهة الجهات المصدرة للسندات والقروض تحديات تشغيلية متزايدة، حيث تولد الشركات تدفقات نقدية منخفضة أو سلبية، و/أو لا تستطيع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بشكل عضوي لتقليل أعباء الديون المرتفعة.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662371

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