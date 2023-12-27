فيتش تتوقع ارتفاع حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأمريكية في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني الأربعاء، إن أعباء نفقات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ستظل تمثل تحديًا للشركات ذات درجة المضاربة (ديون عالية المخاطر)، وستؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون في عام 2024.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي:“في الولايات المتحدة، نتوقع أن تتراوح معدلات التخلف عن السداد لعام 2024 بين 3.5% و4.0% للقروض ذات الرفع المالي، و5.0%-5.5% للسندات مرتفعة العائد، نتيجة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في عام 2024”.
موضوعات متعلقة
974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد عطلة أسبوعية طويلة بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها
وأوضحت“فيتش”، أن حالات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ارتفعت في عام 2023 إلى 3.04% للقروض ذات الرفع المالي من 1.60% في عام 2022، وإلى 2.99% للسندات ذات العائد المرتفع في 20 ديسمبر من 1.35% في عام 2022.
وبحسب التقرير، يأتي ذلك في ظل مواجهة الجهات المصدرة للسندات والقروض تحديات تشغيلية متزايدة، حيث تولد الشركات تدفقات نقدية منخفضة أو سلبية، و/أو لا تستطيع زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بشكل عضوي لتقليل أعباء الديون المرتفعة.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.