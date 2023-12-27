محمود محيي الدين: تجمع بريكس يستحوذ على 25% من صادرات العالم

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة 2023 للتنمية المستدامة، إن دول تجمع بريكس الذي تنضم إليه مصر بداية من يناير المقبل تستحوذ على 25 في المائة من صادرات العالم، مضيفا أن عدد سكان التكتل يمثل 46 من سكان العالم.

وتابع مصر تربطها علاقات تاريخية واقتصادية مهمهة مع دول التكل.

موضوعاتأسعار سالبة للكهرباء في أوروبا بضغط من قوة الإنتاج وضعف الطلب “الاستثمار الأوروبي” يمنح إسبانيا قرضا 90 مليون يورو لتمويل خدمات المسنين اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر أمام الدولار

وأضاف محيي الدين، في كلمته أمام الصالون الثقافي لمعهد التخطيط بعنوان، الحروب والديون والعملة الصعبة ، أن بنك التنمية الجديد لدول بريكس أحد الوسائل المهمة لدعم اقتصاد التكتل والتعاون فيما بينهم.

ورأى محيي الدين أن دول التكتل يجب عليها تنسيق المواقف الجماعية والوحدة فيما بينهم وليس التركيز على العلاقات الثنائية.

وبشأن تأثير تحالف بريكس على هيمنة الدولار قال محمود محيي الدين ، على دول بريكس طرح بدائل وحلول مختلفة لشغل مساحة أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية، وخاصة في ظل الخطر الآتي من المشاكل المالية الأمريكية المتصلة بسوء الحوكمة وتبني سياسة خارجية متشددة تقوم على استخدام العقوبات الاقتصادية سلاحا دبلوماسيا. فيما لم يستبعد محيي الدين وجود أعداء لهذا التكتل على المستوى الاقتصادي.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن محددات نمو الاقتصاد العالمي ترتكز على محاور عدة من بينها الابتكار والتنافسية، والمستوى التعليمي، ونمو رأس المال البشري، واستقرار العملة، لافتاً إلى أن أسس إدارة السياسة العامة ترتكز على أهمية التفرقة بين الثوابت والمتغيرات، والتمييز بين الآمال والطموحات القابلة للتنفيذ.

وبشأن هيمنة الدولار أوضح الدكتور محيي الدين أنها لا تزال مستمرة ورغم انخفاض نسبته في إجمالي الاحتياطي الدولي فإنها الأعلى بما يعادل ثلاثة أمثال نصيب اليورو الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي، لافتاً إلى زيادة حصة الدولار في تسوية المدفوعات وكعملة لعقود السلع الأساسية والديون الدولية في فترة أقدمت فيها الولايات المتحدة على إجراءات تضعف تلقائياً ثقة المتعاملين في عملتها خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم فيها.

وفيما يتعلق بفضل استهداف التضخم على استهداف سعر الصرف أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يأتي في ضوء تمتع الدول بقاعدة إيرادات واسعة، وعدم اعتماد الحكومات على ريع الإصدار النقدي في إيراداتها، إلى جانب عمق أسواق المال وكبر دورها في تعبئة الموارد المحلية.

وعن سوق العملات الرقمية قال إنها شديدة التقلب ومخاطرها مرتفعه ومن يتعامل من خلالها لابد أن يكون لديه فوائض مالية كبيرة.

وبشأن الحرب على قطاع غزة قال إنها تسببت في فقدان واحد في المائة من سكان القطاع معربا عن أمله في أن تتوقف ويعم السلام.

وشدد محيي الدين على أن قوة الاقتصاد ترتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمار.

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