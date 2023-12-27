40 مليون يورو لاستكمال 4 مشروعات لدعم الشركات الناشئة فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت تكلفة استكمال 4 مشروعات تعاونية بين وزارة التعاون الدولى واتحاد الغرف المصرية والأورومتوسطية والمفوضية الأوروبية نحو 40 مليون يورو، لدعم الابتكار والشركات الناشئة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم استكمال هذه المشاريع، بمشاريع قطاعية أخرى تدعم الشركات الناشئة فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصادات الخضراء والإبداعية والمنسوجات.
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وأضاف أنه منذ عامين أطلق اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزيرة التعاون الدولى 4 مشاريع ENI CBC MED، لدعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وإنشاء الحاضنات والمسرعات التى تشتد الحاجة إليها بميزانية إجمالية قدرها 20 مليون يورو.
وأضاف أنه على مدى عامين، قام الاتحاد بالتعاون مع عشرات الشركاء المتخصصة بإنشاء منصات نشطة، وتقديم المساعدة الفنية والمنح والوصول إلى التمويل، والمشاركة فى عشرات المعارض والمؤتمرات لمئات الشركات الناشئة، وربطها بنظيراتها من الشمال والجنوب، على أطراف البحر الأبيض المتوسط، مما يساعدها على النمو.
ويقوم الاتحاد حالياً بإعداد مشاريع جديدة لخدمة الشركات الناشئة، مما يشجع على الاستعانة بالشركات متعددة الجنسيات، ونقل خبراتها وقصص نجاحها، كأداة إضافية للشركات الناشئة.
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