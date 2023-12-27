40 مليون يورو لاستكمال 4 مشروعات لدعم الشركات الناشئة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت تكلفة استكمال 4 مشروعات تعاونية بين وزارة التعاون الدولى واتحاد الغرف المصرية والأورومتوسطية والمفوضية الأوروبية نحو 40 مليون يورو، لدعم الابتكار والشركات الناشئة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم استكمال هذه المشاريع، بمشاريع قطاعية أخرى تدعم الشركات الناشئة فى مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصادات الخضراء والإبداعية والمنسوجات.

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وأضاف أنه منذ عامين أطلق اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع وزيرة التعاون الدولى 4 مشاريع ENI CBC MED، لدعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وإنشاء الحاضنات والمسرعات التى تشتد الحاجة إليها بميزانية إجمالية قدرها 20 مليون يورو.

وأضاف أنه على مدى عامين، قام الاتحاد بالتعاون مع عشرات الشركاء المتخصصة بإنشاء منصات نشطة، وتقديم المساعدة الفنية والمنح والوصول إلى التمويل، والمشاركة فى عشرات المعارض والمؤتمرات لمئات الشركات الناشئة، وربطها بنظيراتها من الشمال والجنوب، على أطراف البحر الأبيض المتوسط، مما يساعدها على النمو.

ويقوم الاتحاد حالياً بإعداد مشاريع جديدة لخدمة الشركات الناشئة، مما يشجع على الاستعانة بالشركات متعددة الجنسيات، ونقل خبراتها وقصص نجاحها، كأداة إضافية للشركات الناشئة.