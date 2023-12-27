اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر أمام الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ نهاية يوليو، مع تركيز المستثمرين على احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
وارتفعت قيمة العملة الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.60% إلى 1.1106 دولار في تمام الساعة 06:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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وكان اليورو ضمن أفضل عملات مجموعة العشر أداءً خلال تعاملات الأربعاء، وبلغت مكاسبه 3.4% منذ بداية هذا العام، وجاء معظم هذه المكاسب في الأسابيع القليلة الماضية.
في المقابل، واصل الدولار خسائره هذا الشهر بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، فيما أظهرت التقارير الاقتصادية تباطؤ التضخم وأسواق العمل في أمريكا.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662368
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