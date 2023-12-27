اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر أمام الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ نهاية يوليو، مع تركيز المستثمرين على احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

وارتفعت قيمة العملة الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.60% إلى 1.1106 دولار في تمام الساعة 06:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وكان اليورو ضمن أفضل عملات مجموعة العشر أداءً خلال تعاملات الأربعاء، وبلغت مكاسبه 3.4% منذ بداية هذا العام، وجاء معظم هذه المكاسب في الأسابيع القليلة الماضية.

في المقابل، واصل الدولار خسائره هذا الشهر بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، فيما أظهرت التقارير الاقتصادية تباطؤ التضخم وأسواق العمل في أمريكا.

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