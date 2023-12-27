Wednesday, 27 December 2023 11:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستثمار الأوروبي يمنح إسبانيا قرضا 90 مليون يورو لتمويل خدمات المسنين

12/27/2023 2:14:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 90 مليون يورو مع أسبانيا لتمويل مرافق جديدة مثل مراكز الرعاية السكنية والخارجية، وخاصة المسنين، في مناطق متعددة بالبلاد.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا التمويل يضمن بناء 12 مركزًا سكنيًا جديدًا، بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات لإعادة التأهيل الطبي.

موضوعات متعلقة 974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد عطلة أسبوعية طويلة بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها

وذكر أنه سيتم استخدام دعم الاتحاد الأوروبي للمعدات الطبية في مراكز الطبية في مناطق الأندلس وأراجون وإقليم الباسك وكانتابريا وكاتالونيا ومدريد ومورسيا.

وأكد أن القرض يحسن من توافر خدمات الرعاية والحصول عليها في جميع أنحاء إسبانيا، مما يسهم في تحقيق الأهداف الصحية والاجتماعية ومعالجة قضايا مثل شيخوخة السكان وإدارة الأمراض المزمنة.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث