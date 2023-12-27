الاستثمار الأوروبي يمنح إسبانيا قرضا 90 مليون يورو لتمويل خدمات المسنين

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 90 مليون يورو مع أسبانيا لتمويل مرافق جديدة مثل مراكز الرعاية السكنية والخارجية، وخاصة المسنين، في مناطق متعددة بالبلاد.

وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا التمويل يضمن بناء 12 مركزًا سكنيًا جديدًا، بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات لإعادة التأهيل الطبي.

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وذكر أنه سيتم استخدام دعم الاتحاد الأوروبي للمعدات الطبية في مراكز الطبية في مناطق الأندلس وأراجون وإقليم الباسك وكانتابريا وكاتالونيا ومدريد ومورسيا.

وأكد أن القرض يحسن من توافر خدمات الرعاية والحصول عليها في جميع أنحاء إسبانيا، مما يسهم في تحقيق الأهداف الصحية والاجتماعية ومعالجة قضايا مثل شيخوخة السكان وإدارة الأمراض المزمنة.

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