الاستثمار الأوروبي يمنح إسبانيا قرضا 90 مليون يورو لتمويل خدمات المسنين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 90 مليون يورو مع أسبانيا لتمويل مرافق جديدة مثل مراكز الرعاية السكنية والخارجية، وخاصة المسنين، في مناطق متعددة بالبلاد.
وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن هذا التمويل يضمن بناء 12 مركزًا سكنيًا جديدًا، بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات لإعادة التأهيل الطبي.
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وذكر أنه سيتم استخدام دعم الاتحاد الأوروبي للمعدات الطبية في مراكز الطبية في مناطق الأندلس وأراجون وإقليم الباسك وكانتابريا وكاتالونيا ومدريد ومورسيا.
وأكد أن القرض يحسن من توافر خدمات الرعاية والحصول عليها في جميع أنحاء إسبانيا، مما يسهم في تحقيق الأهداف الصحية والاجتماعية ومعالجة قضايا مثل شيخوخة السكان وإدارة الأمراض المزمنة.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662367
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