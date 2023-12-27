أسعار سالبة للكهرباء في أوروبا بضغط من قوة الإنتاج وضعف الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الكهرباء إلى ما دون الصفر (سالبة) في ألمانيا وفرنسا والدنمارك وبريطانيا، بضغط من التوليد القوي لمحطات الرياح وانخفاض الطلب خلال فترة العطلات.

وتراجعت الأسعار في ألمانيا ليوم 24 ديسمبر إلى سالب 3.37 يورو (سالب 3.72 دولار) للميجاواط في الساعة، وإلى 0.41 يورو ليوم 25 ديسمبر، وفقًا لبيانات شركة“إبيكس سبوت إس إي- Epex Spot SE” وهي بورصة للطاقة مقرها باريس.

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وقفزت الأسعار ليوم الأربعاء – أول يوم عمل بعد عيد الميلاد – فوق 60 يورو، وتتراجع الأسعار إلى النطاق السالب بشكل متكرر مع إضافة المحطات المزيد من الطاقة المتجددة التي تعتمد إمداداتها على حالة الطقس.

وانخفضت الأسعار في المملكة المتحدة إلى سالب 9.31 جنيه إسترليني (سالب 11.84 دولار) للميجاواط في الساعة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

فيما انخفضت الأسعار إلى سالب 11.93 يورو في فرنسا وسالب 8.54 يورو في الدنمارك في الخامس والعشرين من ديسمبر، وفقًا لبيانات بورصة“إبيكس سبوت”.

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