أسعار سالبة للكهرباء في أوروبا بضغط من قوة الإنتاج وضعف الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار الكهرباء إلى ما دون الصفر (سالبة) في ألمانيا وفرنسا والدنمارك وبريطانيا، بضغط من التوليد القوي لمحطات الرياح وانخفاض الطلب خلال فترة العطلات.
وتراجعت الأسعار في ألمانيا ليوم 24 ديسمبر إلى سالب 3.37 يورو (سالب 3.72 دولار) للميجاواط في الساعة، وإلى 0.41 يورو ليوم 25 ديسمبر، وفقًا لبيانات شركة“إبيكس سبوت إس إي- Epex Spot SE” وهي بورصة للطاقة مقرها باريس.
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وقفزت الأسعار ليوم الأربعاء – أول يوم عمل بعد عيد الميلاد – فوق 60 يورو، وتتراجع الأسعار إلى النطاق السالب بشكل متكرر مع إضافة المحطات المزيد من الطاقة المتجددة التي تعتمد إمداداتها على حالة الطقس.
وانخفضت الأسعار في المملكة المتحدة إلى سالب 9.31 جنيه إسترليني (سالب 11.84 دولار) للميجاواط في الساعة في الرابع والعشرين من ديسمبر.
فيما انخفضت الأسعار إلى سالب 11.93 يورو في فرنسا وسالب 8.54 يورو في الدنمارك في الخامس والعشرين من ديسمبر، وفقًا لبيانات بورصة“إبيكس سبوت”.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662366
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