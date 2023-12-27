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((إم جى إم)) تنهى الإغلاق الأول لصندوق ((إيجى كوب)) مايو المقبل

12/27/2023 2:14:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“إم جى إم” لأعمال المناخ، إطلاق صندوق“إيجى كوب” المتخصص فى الاستثمار بالمشروعات منخفضة الكربون، خلال شهر مايو 2024، على أن يستهدف الإغلاق الأول للصندوق جمع 500 مليون جنيه.

قال شريف الديوانى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة“إم جى إم” لأعمال المناخ، رئيس قسم الشرق الأوسط فى المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس سابقًا، إنه تم جمع تعهدات من 3 بنوك بالإضافة إلى الصندوق السيادى والذى كان من أول الداعمين لصندوق“إيجى كوب”.

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وأضاف الديوانى لـ”البورصة”، أن التقلبات الاقتصادية مثل سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة، دفعت لتأجيل إطلاق صندوق“إيجى كوب”، حيث أشار إلى أن الشركة قامت بعمل دراسة الجدوى 3 مرات منذ ديسمبر 2022، وحتى يونيو 2023.

وأوضح أن نظام عمل الصندوق يعتمد على تمويل مشروعات الشركات المصرية التى تحقق خفضا للانبعاثات فى مصر وتحصل على شهادات معتمدة عالميًا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة“جولد ستاندرد” السويسرية.

وتعمل شركة“إم جى إم” بقياسات تقديرية للانبعاثات، وتمنح تمويلات بقيمة الشهادات لكل مشروع بفائدة منخفضة 18%.

وتم الإعلان عن إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون“إيجى كوب”، خلال فعاليات“يوم الحلول” الذى تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر“COP 27′′، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن يكون ((إيجى كوب)) مكملاً لسوق الكربون الطوعية التى أطلقتها البورصة المصرية خلال العام الحالى.

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