((إم جى إم)) تنهى الإغلاق الأول لصندوق ((إيجى كوب)) مايو المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“إم جى إم” لأعمال المناخ، إطلاق صندوق“إيجى كوب” المتخصص فى الاستثمار بالمشروعات منخفضة الكربون، خلال شهر مايو 2024، على أن يستهدف الإغلاق الأول للصندوق جمع 500 مليون جنيه.
قال شريف الديوانى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة“إم جى إم” لأعمال المناخ، رئيس قسم الشرق الأوسط فى المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس سابقًا، إنه تم جمع تعهدات من 3 بنوك بالإضافة إلى الصندوق السيادى والذى كان من أول الداعمين لصندوق“إيجى كوب”.
موضوعات متعلقة
غدًا.. إدراج أسهم“موبكو” بعد الإندماج بسعر 10 جنيهات للسهم البورصة تُقر قيد تعديل غرض“أكرو مصر” “آرشر” للتأجير التمويلى تستهدف زيادة رأسمالها بنحو 50 مليون جنيه فى 2024
وأضاف الديوانى لـ”البورصة”، أن التقلبات الاقتصادية مثل سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة، دفعت لتأجيل إطلاق صندوق“إيجى كوب”، حيث أشار إلى أن الشركة قامت بعمل دراسة الجدوى 3 مرات منذ ديسمبر 2022، وحتى يونيو 2023.
وأوضح أن نظام عمل الصندوق يعتمد على تمويل مشروعات الشركات المصرية التى تحقق خفضا للانبعاثات فى مصر وتحصل على شهادات معتمدة عالميًا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة“جولد ستاندرد” السويسرية.
وتعمل شركة“إم جى إم” بقياسات تقديرية للانبعاثات، وتمنح تمويلات بقيمة الشهادات لكل مشروع بفائدة منخفضة 18%.
وتم الإعلان عن إطلاق أول صندوق مصرى للاستثمار فى المشروعات التى تصدر شهادات الكربون“إيجى كوب”، خلال فعاليات“يوم الحلول” الذى تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر“COP 27′′، الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
ومن المقرر أن يكون ((إيجى كوب)) مكملاً لسوق الكربون الطوعية التى أطلقتها البورصة المصرية خلال العام الحالى.
MENAFN27122023000202011048ID1107662364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.