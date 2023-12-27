8.56 مليار دولار صادرات مقاطعة جيانجسو الصينية من السفن خلال 11 شهرا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات أن مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، وهي مقاطعة رائدة في تصدير السفن في البلاد، صدرت أنواعا مختلفة من السفن يبلغ إجمالي قيمتها 60.76 مليار يوان (حوالي 8.56 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، بزيادة 43.4% على أساس سنوي.
وأشارت السلطات المحلية في جيانجسو – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن حجم صادرات المقاطعة من السفن واصل احتلال المرتبة الأولى في البلاد.
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وأوضحت مديرية الجمارك في مدينة نانجينج، حاضرة المقاطعة، أن من بين الإجمالي نمت قيمة صادرات المقاطعة من السفن بنسبة 89.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.18 مليار يوان، ما يعد رقما قياسيا.
وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات مدن تايتشو ونانتونج ويانجتشو من السفن ازدادت بنسب 40.4% و134.7% و67.4% على أساس سنوي على التوالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662363
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