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8.56 مليار دولار صادرات مقاطعة جيانجسو الصينية من السفن خلال 11 شهرا

12/27/2023 2:14:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات أن مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، وهي مقاطعة رائدة في تصدير السفن في البلاد، صدرت أنواعا مختلفة من السفن يبلغ إجمالي قيمتها 60.76 مليار يوان (حوالي 8.56 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، بزيادة 43.4% على أساس سنوي.

وأشارت السلطات المحلية في جيانجسو – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن حجم صادرات المقاطعة من السفن واصل احتلال المرتبة الأولى في البلاد.

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وأوضحت مديرية الجمارك في مدينة نانجينج، حاضرة المقاطعة، أن من بين الإجمالي نمت قيمة صادرات المقاطعة من السفن بنسبة 89.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.18 مليار يوان، ما يعد رقما قياسيا.

وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات مدن تايتشو ونانتونج ويانجتشو من السفن ازدادت بنسب 40.4% و134.7% و67.4% على أساس سنوي على التوالي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107662363

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