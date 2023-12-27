بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء ، على وقع الارتفاع، حيث حقق مؤشرها الرئيسي“مازي” ربحا بنسبة 0,15%، ليستقر بذلك عند 12.103,96 نقطة.

كما سجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,23 % إلى 992,34 نقطة و899,41 نقطة على التوالي.

موضوعات974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد عطلة أسبوعية طويلة 8.56 مليار دولار صادرات مقاطعة جيانجسو الصينية من السفن خلال 11 شهرا

في المقابل، تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,7% إلى 985,15 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ارتفاعا بنسبة 0,16% إلى 11.239,53 نقطة و0,15% إلى 10.182,69 نقطة على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,67 مليار درهم، سجلت أساسا في سوق الكتل (الأسهم).

وبلغ حجم سوق الكتل حوالي 1,5 مليار درهم، فيما بلغ حجم السوق المركزي (الأسهم) 174 مليون درهم، وبلغ حجم التحويلات 564.257 درهما.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 626,04 مليار درهم

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