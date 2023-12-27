بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء ، على وقع الارتفاع، حيث حقق مؤشرها الرئيسي“مازي” ربحا بنسبة 0,15%، ليستقر بذلك عند 12.103,96 نقطة.
كما سجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,23 % إلى 992,34 نقطة و899,41 نقطة على التوالي.
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في المقابل، تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,7% إلى 985,15 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ارتفاعا بنسبة 0,16% إلى 11.239,53 نقطة و0,15% إلى 10.182,69 نقطة على التوالي.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1,67 مليار درهم، سجلت أساسا في سوق الكتل (الأسهم).
وبلغ حجم سوق الكتل حوالي 1,5 مليار درهم، فيما بلغ حجم السوق المركزي (الأسهم) 174 مليون درهم، وبلغ حجم التحويلات 564.257 درهما.
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت حوالي 626,04 مليار درهم
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662362
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