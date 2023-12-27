الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد عطلة أسبوعية طويلة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام أولى جلسات أسبوع التداول الأخير هذا العام، بعد أن أغلقت الأسواق في أوروبا أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء بمناسبة الكريسماس، وفي ظل تراجع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600′′ الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 478.6 نقطة، بعد أن لامس 480.6 نقطة مقتربًا من الإغلاق القياسي عند 483.4 نقطة والذي سجله في نوفمبر 2021، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعي المرافق والسيارات.

موضوعات974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها 8.56 مليار دولار صادرات مقاطعة جيانجسو الصينية من السفن خلال 11 شهرا

وفي حين استقر مؤشر كاك” الفرنسي 7571 نقطة، زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 16742 نقطة، وارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% عند 7724 نقطة.

وصعد سهم“فيستاس وايند سيستمز Vestas Wind Systems” (الدنمارك: VWS) بنسبة 4.5%، بعد أن تلقت شركة صناعة توربينات الرياح الدنماركية طلبية جديدة كبيرة في أستراليا، من المقرر تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2024.

المصدر: