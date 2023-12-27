الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد عطلة أسبوعية طويلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام أولى جلسات أسبوع التداول الأخير هذا العام، بعد أن أغلقت الأسواق في أوروبا أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء بمناسبة الكريسماس، وفي ظل تراجع عوائد السندات السيادية في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600′′ الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 478.6 نقطة، بعد أن لامس 480.6 نقطة مقتربًا من الإغلاق القياسي عند 483.4 نقطة والذي سجله في نوفمبر 2021، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعي المرافق والسيارات.
موضوعات متعلقة
974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور بورصة الدار البيضاء تسجل آداء إيجابيا في ختام تداولاتها 8.56 مليار دولار صادرات مقاطعة جيانجسو الصينية من السفن خلال 11 شهرا
وفي حين استقر مؤشر كاك” الفرنسي 7571 نقطة، زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 16742 نقطة، وارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% عند 7724 نقطة.
وصعد سهم“فيستاس وايند سيستمز Vestas Wind Systems” (الدنمارك: VWS) بنسبة 4.5%، بعد أن تلقت شركة صناعة توربينات الرياح الدنماركية طلبية جديدة كبيرة في أستراليا، من المقرر تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2024.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.