974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت القيمة الإجمالية المتداولة لأسهم السوق السعودي الرئيسى“تاسي” مع نهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري قرابة 974.20 مليار ريال بإجمالي عدد أسهم متداولة 67.19 مليار سهم، وبعدد 67.50 مليون صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11055.96 نقطة.

وبلغ عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثالث 2023 المودعة شهاداتهم 6 ملايين و54 ألفا و80 مستثمرًا، فيما بلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13 ألفا و205 مؤسسات، بالمقابل بلغ عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد) 11 مليونا و434 ألفا و692 محفظة، وللمؤسسات 48 ألفا و884 محفظة.

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وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأمريكانا، والاتصالات السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات مع نهاية 9 أشهر، فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الأسهم.

وأنهت السوق الموازية“نمو” تعاملاتها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تداولات بلغت إجماليها 6.36 مليار ريال، وبعدد أسهم متداولة بلغت 411.8 مليون سهم، وبعدد 488.18 ألف صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند 22690.31 نقطة.

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