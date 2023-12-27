974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت القيمة الإجمالية المتداولة لأسهم السوق السعودي الرئيسى“تاسي” مع نهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري قرابة 974.20 مليار ريال بإجمالي عدد أسهم متداولة 67.19 مليار سهم، وبعدد 67.50 مليون صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11055.96 نقطة.
وبلغ عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثالث 2023 المودعة شهاداتهم 6 ملايين و54 ألفا و80 مستثمرًا، فيما بلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13 ألفا و205 مؤسسات، بالمقابل بلغ عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد) 11 مليونا و434 ألفا و692 محفظة، وللمؤسسات 48 ألفا و884 محفظة.
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وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأمريكانا، والاتصالات السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات مع نهاية 9 أشهر، فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الأسهم.
وأنهت السوق الموازية“نمو” تعاملاتها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تداولات بلغت إجماليها 6.36 مليار ريال، وبعدد أسهم متداولة بلغت 411.8 مليون سهم، وبعدد 488.18 ألف صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند 22690.31 نقطة.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107662360
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