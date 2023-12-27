الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن استمرار القصف الإسرائيلي على محافظتي غزة والوسطى

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماجانجو، عن قلقه بشأن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات وقصف على محافظتي غزة والوسطى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن خلال اليومين الماضيين.

وقال ماجانجو في بيان، اليوم الأربعاء، إن "ما يثير القلق بشكل خاص أن هذا القصف يأتي بعد صدور أوامر من القوات الإسرائيلية للسكان بالانتقال من جنوب وادي غزة إلى غزة الوسطى، وتل السلطان في رفح".

وحذر من خطورة عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني في العدوان على غزة، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الممكنة خلال تنفيذ الهجمات لحماية المدنيين"، مؤكدا "أن إصدار التحذيرات وأوامر الإخلاء لا تُعفي القوات الإسرائيلية من تحمل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي الإنساني".

وتشير تقارير منظمة "أطباء بلا حدود"، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 50 غارة على محافظتي غزة والوسطى يومي 24-25 من الشهر الجاري، بما في ذلك استهداف 3 مخيمات للاجئين هي: البريج، والنصيرات، والمغازي، أصابت ضربتان منها 7 مبانٍ سكنية في المغازي، ما أسفر عن استشهاد حوالي 86 مواطنا، وإصابة العشرات، في وقت ما زال الكثيرون تحت الأنقاض.

وأدت الغارات إلى تدمير جميع الطرق التي تربط بين المخيمات الثلاثة، ما يعيق وصول المساعدات الإغاثية إلى المواطنين الذين يحتاجون إليها، في وقت تعمل فيه الملاجئ والمستشفيات بالحد الأدنى، وتعاني الاكتظاظ الشديد ونقصا حادا في الموارد، ما يفاقم خطورة الوضع.



