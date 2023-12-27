الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن استمرار القصف الإسرائيلي على محافظتي غزة والوسطى

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعرب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماجانجو، عن قلقه بشأن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات وقصف على محافظتي غزة والوسطى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن خلال اليومين الماضيين.
وقال ماجانجو في بيان، اليوم الأربعاء، إن "ما يثير القلق بشكل خاص أن هذا القصف يأتي بعد صدور أوامر من القوات الإسرائيلية للسكان بالانتقال من جنوب وادي غزة إلى غزة الوسطى، وتل السلطان في رفح".
وحذر من خطورة عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني في العدوان على غزة، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الممكنة خلال تنفيذ الهجمات لحماية المدنيين"، مؤكدا "أن إصدار التحذيرات وأوامر الإخلاء لا تُعفي القوات الإسرائيلية من تحمل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي الإنساني".
وتشير تقارير منظمة "أطباء بلا حدود"، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 50 غارة على محافظتي غزة والوسطى يومي 24-25 من الشهر الجاري، بما في ذلك استهداف 3 مخيمات للاجئين هي: البريج، والنصيرات، والمغازي، أصابت ضربتان منها 7 مبانٍ سكنية في المغازي، ما أسفر عن استشهاد حوالي 86 مواطنا، وإصابة العشرات، في وقت ما زال الكثيرون تحت الأنقاض.
وأدت الغارات إلى تدمير جميع الطرق التي تربط بين المخيمات الثلاثة، ما يعيق وصول المساعدات الإغاثية إلى المواطنين الذين يحتاجون إليها، في وقت تعمل فيه الملاجئ والمستشفيات بالحد الأدنى، وتعاني الاكتظاظ الشديد ونقصا حادا في الموارد، ما يفاقم خطورة الوضع.
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