إصابة طفل بجروح إثر اعتداء الاحتلال عليه في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب طفل (14 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، بجروح، جراء تعرضه لاعتداء من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل حارة جابر في البلدة القديمة من الخليل، اعتدت بأداة حادة على طفل أثناء محاولته الوصول إلى منزله، ما أدى لإصابته بجروح في يده، نقل على إثرها الى المستشفى، ووصفة إصابته بالمتوسطة.
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