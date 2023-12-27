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إصابة طفل بجروح إثر اعتداء الاحتلال عليه في الخليل

12/27/2023 2:13:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب طفل (14 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، بجروح، جراء تعرضه لاعتداء من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل حارة جابر في البلدة القديمة من الخليل، اعتدت بأداة حادة على طفل أثناء محاولته الوصول إلى منزله، ما أدى لإصابته بجروح في يده، نقل على إثرها الى المستشفى، ووصفة إصابته بالمتوسطة.


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