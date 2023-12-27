نجاة عائلة بعد أن سكب مستعمرون ماء نار على خيمتها شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/نجت عائلة مكونة من تسعة أفراد، اليوم الأربعاء، بعد أن سكب مستعمرون "ماء النار" على خيمتها، في منطقة برّية الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مستعمرين وعبر طائرة مُسيرة "درون" سكبوا "ماء نار" مركّز على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة (40 عاما) في منطقة برية الرشايدة، أثناء تواجد أفراد العائلة بداخلها، وقد تمكنت العائلة من مغادرة الخيمة التي تضررت بشكل كبير.

وأشار بريجية إلى أن التجمعات البدوية في عرب الرشايدة أصبحت تعاني بشكل كبير من انتهاكات واعتداءات المستعمرين المتكررة، خاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.



