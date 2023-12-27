نجاة عائلة بعد أن سكب مستعمرون ماء نار على خيمتها شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/نجت عائلة مكونة من تسعة أفراد، اليوم الأربعاء، بعد أن سكب مستعمرون "ماء النار" على خيمتها، في منطقة برّية الرشايدة شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مستعمرين وعبر طائرة مُسيرة "درون" سكبوا "ماء نار" مركّز على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة (40 عاما) في منطقة برية الرشايدة، أثناء تواجد أفراد العائلة بداخلها، وقد تمكنت العائلة من مغادرة الخيمة التي تضررت بشكل كبير.
وأشار بريجية إلى أن التجمعات البدوية في عرب الرشايدة أصبحت تعاني بشكل كبير من انتهاكات واعتداءات المستعمرين المتكررة، خاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
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