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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويعيق حركة المواطنين غرب الخليل

12/27/2023 2:13:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا في منطقة سوبا غرب الخليل.

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في سوبا على الطريق الواصل بين بلدتي دورا وإذنا، وأعاقت حركة المواطنين، وأوقفت مركباتهم وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


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