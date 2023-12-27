الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويعيق حركة المواطنين غرب الخليل
التاريخ
12/27/2023 2:13:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا في منطقة سوبا غرب الخليل.
وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في سوبا على الطريق الواصل بين بلدتي دورا وإذنا، وأعاقت حركة المواطنين، وأوقفت مركباتهم وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
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