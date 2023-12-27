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الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على مركبة غرب جنين

12/27/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منجد محمود محمد خمايسة في منطقة سهل اليامون، واستولت على المركبة التي كان يستقلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية وعرابة، وقرية فقوعة، وشنت حملة تفتيش واسعة .


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