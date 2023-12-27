الاحتلال يعتقل شابا ويستولي على مركبة غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابا من بلدة اليامون غرب جنين.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منجد محمود محمد خمايسة في منطقة سهل اليامون، واستولت على المركبة التي كان يستقلها.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية وعرابة، وقرية فقوعة، وشنت حملة تفتيش واسعة .
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