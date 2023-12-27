خديجة بن قنة توجه رسالة للواء الدويري
التاريخ
12/27/2023 10:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت الاعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة صورتها مع الخبير العسكري اللواء فايز الدويري .
وكتبت : حلل يا دويري .
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