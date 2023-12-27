القسام: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

القسام: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105
التاريخ
12/27/2023 10:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام، أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت القسام بوقت سابق، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج.
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