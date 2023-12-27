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القسام: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

12/27/2023 10:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام، أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


وكانت قد أعلنت القسام بوقت سابق، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج.


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