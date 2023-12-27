الاحتلال يعترف : أحد قتلى اليوم نائب قائد سرية بلواء جفعاتي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر إعلام إسرائيلي أن قتلى اليوم الثلاثة من كتيبة شكيد بلواء جفعاتي، أحدهم نائب قائد سرية وسقطوا شمالي القطاع.
والمذكور هو النقيب يارون إليعازر تشيتيز ويبلغ من العمر 23 عاما.
وأشار جيش الاحتلال الى ترقية تشيتيز من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.
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