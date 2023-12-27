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الاحتلال يعترف : أحد قتلى اليوم نائب قائد سرية بلواء جفعاتي

12/27/2023 10:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكر إعلام إسرائيلي أن قتلى اليوم الثلاثة من كتيبة شكيد بلواء جفعاتي، أحدهم نائب قائد سرية وسقطوا شمالي القطاع.
والمذكور هو النقيب يارون إليعازر تشيتيز ويبلغ من العمر 23 عاما.
وأشار جيش الاحتلال الى ترقية تشيتيز من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.

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