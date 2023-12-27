وجهاء وممثلون عن أبناء وبنات منطقة صويلح يثمنون مواقف الملك الشجاعة لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في مدينة صويلح، الذين أموا الديوان الملكي الهاشمي للتعبير عن تأييدهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاعة وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



واستهل العيسوي، حديثه خلال اللقاء، بنقل تحيات جلالة الملك للحضور، واعتزازه وفخره بجميع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة.



وأشار العيسوي إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطنيين، وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل بشكل كاف ومستدام، وكذلك وقف الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأهل في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

بدورهم، أعرب الحضور عن تقديرهم وفخرهم بمواقف جلالة الملك المشرفة وجهوده المكثفة والمتواصلة، وعلى كل الصعد، لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وتأمين تدفق وصول المساعدات للأهل في غزة.



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