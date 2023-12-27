وجهاء وممثلون عن أبناء وبنات منطقة صويلح يثمنون مواقف الملك الشجاعة لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في مدينة صويلح، الذين أموا الديوان الملكي الهاشمي للتعبير عن تأييدهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاعة وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
واستهل العيسوي، حديثه خلال اللقاء، بنقل تحيات جلالة الملك للحضور، واعتزازه وفخره بجميع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة.
وأشار العيسوي إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه الأشقاء الفلسطنيين، وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة، إقليميا ودوليا، لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان مواصلة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل بشكل كاف ومستدام، وكذلك وقف الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأهل في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
بدورهم، أعرب الحضور عن تقديرهم وفخرهم بمواقف جلالة الملك المشرفة وجهوده المكثفة والمتواصلة، وعلى كل الصعد، لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وتأمين تدفق وصول المساعدات للأهل في غزة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27122023000208011052ID1107661914
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.