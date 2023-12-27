إصابات بمشاجرة جماعية في الزرقاء

إصابات بمشاجرة جماعية في الزرقاء
التاريخ
12/27/2023 10:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية اندلعت فجر اليوم الاربعاء بمحافظة الزرقاء .
ووفق مصدر طبي تم نقل المصابين الى المستشفى للعلاج ، وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية .
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