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ارتفاع عدد الشهداء نتيجة القصف على خان يونس إلى 30

12/27/2023 10:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشهداء نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 30.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد استمرار القصف الإسرائيلي على بعد أمتار من مستشفى الأمل في خان يونس، وإطلاق نار من طائرات مسيرة.
وقصف الاحتلال مبنى سكنيا أمام المستشفى مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.




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