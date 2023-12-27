بريجية لPNN : المستوطنون يسكبون مواد حارقة من مسيرة على خيم البدو شرق بيت لحم في سابقة خطيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / القى مستوطنون متطرفون شرق محافظة بيت لحم مواد حارقة من طائرة مسيرة دورون ادت لاحتراق خيم في قرية الرشايدة في حادثة هي الاولى من نوعها.
وقال حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في محافظة بيت لحم ان مواطنون من عرب الرشايدة ابلغوه بقيام
استخدام المستوطنين لأول مرة
وفي حادث هو الاول من نوعه ،بالباء وسكب مواد حارقة يعتقد انها ماء نار مركز من خلال طائرة مسيرة“دورون”على خيمة المواطن محمد عواد الرشايدة (40) عام.
واضاف بريجية في رسالة وجهها ل PNN ان سكب هذه المادة ادت لحرق الخيمة و العفش وإتلافه.
واشار الى ان التجمعات البدوية في عرب الرشايدة باتت تعاني بشكل كبير من انتهاكات المستوطنين خصوصا بعد 7 اكتوبر .
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