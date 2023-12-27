الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات خفض الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالميا، الأربعاء، لكنها بقيت تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع، وسط توقعات السوق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.
وعززت بيانات أميركية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم توقعات الأسواق المالية بأن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في مارس المقبل.
ويتوقع المتداولون الآن احتمالا قدره 80 % تقريبا لخفض الفائدة، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
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