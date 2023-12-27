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الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات خفض الفائدة

12/27/2023 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالميا، الأربعاء، لكنها بقيت تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع، وسط توقعات السوق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.
وعززت بيانات أميركية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم توقعات الأسواق المالية بأن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في مارس المقبل.
ويتوقع المتداولون الآن احتمالا قدره 80 % تقريبا لخفض الفائدة، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".




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