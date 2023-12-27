هالاند أفضل لاعب في العالم لعام 2023



أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اختيار المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وقدم هالاند عاما استثنائيا مع مانشستر سيتي، وساهم في تحقيق 4 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بينما لم تحتسب له بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها السيتزينز، بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة، رغم حصوله على ميدالية من اللجنة المنظمة.

وحصل هالاند على 209 نقطة، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (105) وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي وباريس السابق (85).

وبفضل النجاح الكبير لمانشستر سيتي في 2023، جاء 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين، وهم "رودري (4) وكيفين دي بروينه (6) وبرناردو سيلفا (8)".

وفاز هالاند، بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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