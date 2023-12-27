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فالكيري.. الفضاء محطة الروبوتات البشرية التالية

12/27/2023 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بطول 188 سنتيمتراً ووزن 136 كيلوغراماً.. يعد
الروبوت الأنثوي الشبيه بالبشر (فالكيري) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) نموذجاً جديراً بالاحترام.

وقالت ناسا إن فالكيري
التي سميت على اسم شخصية في الأساطير الاسكندنافية ويجري اختبارها في مركز جونسون للفضاء في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية، مصممة للعمل في بيئات
متدهورة أو متضررة
مثل المناطق التي ضربتها الكوارث الطبيعية.. لكن الروبوتات مثلها قد تعمل يوما ما في الفضاء أيضاً.

والروبوت البشري يشبه الإنسان وعادة ما يكون له جذع ورأس وذراعان وساقان. ويعتقد المهندسون أن الروبوتات البشرية ستتمكن في النهاية، باستخدام البرنامج المناسب، من العمل مثل البشر وستستخدم نفس الأدوات والمعدات.

وقال شون عظيمي قائد فريق الروبوتات الماهرة في ناسا إن الروبوتات البشرية في الفضاء يمكن أن تتولى المهام الخطرة مثل تنظيف الألواح الشمسية أو فحص المعدات المعطلة خارج المركبة الفضائية حتى يتمكن رواد الفضاء من إعطاء الأولوية للاستكشاف والاكتشافات.

وأضاف عظيمي "نحن لا نحاول استبدال الطواقم البشرية، لكننا نحاول في الحقيقة إبعادهم عن العمل الرتيب والقذر والخطير لتمكينهم من التركيز على الأنشطة ذات المستوى الأعلى".

وتتعاون ناسا مع شركات الروبوتات مثل شركة أبترونيك في أوستن بولاية تكساس لمعرفة كيف يمكن أن تستفيد الروبوتات البشرية المتجهة إلى الفضاء في المستقبل من تلك المطورة للعمل على الأرض.

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