كأس السوبر المصرية..الأهلي لتعزيز رقمه القياسي وفيوتشر للقبه الأول

يسعى الأهلي حامل اللقب إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الكأس السوبر المصرية في كرة القدم عندما يلاقي مودرن فيوتشر، الطامح إلى لقبه الأول، الخميس بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في المباراة النهائية للنسخة الحادية والعشرين.

ويُمنّي الأهلي النفس بإحراز اللقب الرابع عشر في المسابقة والأول بشكلها الجديد بمشاركة أربعة أندية.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كيلوباترا 1-0، في حين فاز فويتشر على بيراميدز 14-13 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في إحراز اللقب الثالث توالياً في ظل حالة الإجهاد العام والإصابات التي تعاني منها صفوفه بعد خوض الفريق أربع مباريات في 10 أيام، بينها ثلاث في مونديال الأندية في جدة عندما أحرز المركز الثالث والميدالية والبرونزية.

وأصيب قائد الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر ابراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

وكشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله أن الفحوصات بالأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشدٍّ خفيف في العضلة الخلفية، وإبراهيم في العضلة الضّامة، مشيراً إلى أن هناك شكوك حول مشاركتهما في المباراة النهائية.

وشدّد المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر على صعوبة مواجهة فيوتشر، وقال في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المهمة ليست سهلة أمام فيوتشر" رافضاً القول بأنها باتت أسهل بعدما نجح فيوتشر في إقصاء بيراميدز الذي كان المرشح الأوفر حظا للوصول للمباراة النهائية.

وأضاف كولر "المستوى متقارب بيننا، وفيوتشر سيسعى لحصد اللقب، الطريق أصبح أصعب لا العكس".

وأكد كولر جاهزية محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان عطية لخوض المباراة النهائية بعدما فضّل إراحتهما في نصف النهائي عقب مشاركتهما في كل مباريات مونديال الأندية، موضحاً "سنقيّم حالة وجاهزية اللاعبين خلال التدريبات قبل النهائي".

في المقابل يبحث لاعبو مودرن فيوتشر وجهازهم الفني عن تحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي، وأن يحالفهم التوفيق في نهائي السوبر.

ويعاني فيوتشر من غياب عدد كبير من لاعبيه بداعي الإصابة، هم عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، ناصر ماهر ومحمد عبد السلام.

وقال مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو في تصريحات نشرها موقع النادي: "أسعى إلى تجهيز اللاعبين إلى المباراة النهائية بشكل مميّز بعد تخطي عقبة المباراة الصعبة ضد بيراميدز".

وأضاف ريكاردو "التحدي هذه المرة أمام الأهلي صاحب التاريخ الكبير، وجماهيره العريضة، وسيكون الاستعداد على قدر المنافس".

وغرّم الاتحاد المصري لكرة القدم ريكاردو 20 ألف جنيه لمخلافته برتوكول المؤتمر الصحافي عقب مباراة بيراميدز، عندما ردّ على مكالمة هاتفية من مواطنه مدرب روما الايطالي جوزيه مورينيو هنأه خلالها بالفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وعمل ريكاردو مساعداً لمورينيو في مانشستر يونايتد (2016-2018) وتوتنهام (2019-2020) الإنكليزيين قبل توليه قيادة الهلال السوداني (من 3 مارس إلى 10نوفمبر 2021) وأولمبيك خريبكة المغربي (من الأول من ديسمبر 2022 الى السابع من أبريل 2023) وذا سترونغيست البوليفي (من 22 يونيو إلى 15 أغسطس 2023) وفيوتشر (منذ 16أغسطس 2023).

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث على الملعب عينه في مواجهة قد تكون الأخيرة لمدرب الأول البرتغالي جايمي باتشيكو حسب وسائل الإعلام المصرية.

وذكرت التقارير أن إدارة بيراميدز تستعد لإقالة باتشيكو بعد تراجع نتائج الفريق محلياً وقارياً، موضحة أنها تجري مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب أبرزهم مدرب المنتخب المصري السابق البرتغالي كارلوس كيروش المقال أخيراً من تدريب منتخب قطر، والمدرب السابق للأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المقال بدوره من تدريب فريق الوحدة الإماراتي.

وقال باتشيكو عقب الخسارة أمام فيوتشر "لست قلقاً على مستقبلي رغم الخسارة، لن أخسر منصبي بسبب النتائج السلبية في لقاءين وأنا متصدر الدوري المصري، وما زالت أمامنا فرصة التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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