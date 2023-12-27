رينان: كأس السوبر فرصة لاستعادة شباب الأهلي الثقة

أكد البرازيلي المقيم رينان فيكتور لاعب شباب الأهلي، أن فريقه أغلق صفحة المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين مؤقتا، ويركز الآن على مواجهة الشارقة بعد غدا الجمعة، في مباراة كأس السوبر للمحترفين، مشيراً إلى رغبة «فرسان دبي» القوية في حسم أول ألقاب الموسم الحالي.

وشدد رينان فيكتور، على أن الخسارة من الوصل 1-2 في الجولة 12 من الدوري لا تؤثر اطلاقاً على الحالة النفسية والذهنية للاعبي شباب الأهلي، مؤكداً على أن لاعبي شباب الأهلي محترفين على مستوى عال، وأن خسارة الجولة 12 في الدوري، لا تعني أن حالة اللاعبين غير جيدة، معتبراً

أن لقاء الشارقة سيكون فرصة لاستعادة زمام الأمور والثقة في أقرب وقت.

وأوضح رينان، أنه من الصعب الحديث بعد الخسارة عن أي أمور إيجابية في الفريق، وبين أن شباب الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام الوصل، ولكنه للأسف لم يفز، وأن «فرسان دبي» سيواصلون القتال مباراة وراء مباراة، لأن الموسم لم ينته، وما تزال هناك مباريات وبطولات كبيرة، وفي مقدمتها مواجهة الشارقة، مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي دائماً ما يكونون مستعدين نفسياً وبدنياً، وتمنى أن يسعد وزملائه جماهير شباب الأهلي بلقب كأس السوبر.

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