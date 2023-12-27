8 طروحات أولية بأسواق الإمارات تجمع 22.4 مليار درهم في 2023

شهدت أسواق المال 8 طروحات أولية لشركات مساهمة عامة جديدة خلال العام 2023، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، جمعت الطروحات الأولية الجديدة ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

وتوزعت الاكتتابات العامة في أسواق الإمارات خلال العام الجاري بواقع 6 اكتتابات بقيمة إجمالية تجاوزت 20.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل ارتفاعاً في عدد الاكتتابات العامة من 5 اكتتابات عامة في 2022، إلى جانب اكتتابين عامين في سوق دبي المالي وهما «الأنصاري للخدمات المالية» و«تاكسي دبي».

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام المقبلة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2023 و2022، استكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي»، حيث تمهد الطروحات الجديدة الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.





أدنوك للغاز

وأطلقت أدنوك للغاز قطار الطروحات الأولية في أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري بعدما أدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليارات درهم، محققاً أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.





بريسايت

وحقق طرح «بريسايت ايه أي ھولدينغ بي ال سي»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، التي تم إدراج أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عائدات إجمالية بنحو 1.822 مليار درهم، مسجلاً مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين. وتمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة «العالمية القابضة».





الأنصاري

جمع الطرح العام الأولي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، نحو 773 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهم للسهم الواحد، لتصبح من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة والتي شكلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023، واستقطب الطرح العام طلباً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الأفراد 44 مرة، وتجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم الـ12.7 مليار درهم.





أدنوك للأمداد

بدأت أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي، التداول على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مطلع يونيو الماضي، وذلك بعد استكمال الاكتتاب العام الأولي التاريخي الذي شهد طلباً استثنائياً مما جعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم حينها، وثاني أكبر إدراج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز»، واستقطب طلباً إجمالياً من المستثمرين زاد على 460 مليار درهم. وتجاوز الطرح في المجمل القيمة المستهدفة بـ 163 مرة، ما يجعله أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.





تاكسي دبي

أدرجت أسهم شركة «تاكسي دبي»، في سوق دبي المالي كثاني اكتتاب عام وإدراج في عام 2023، وذلك بعد أن شهد طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفاً. وجمع الاكتتاب عوائد بنحو 1.2 مليار درهم. ويعتبر هذا الاكتتاب أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الإطلاق.





إنفستكورب

بدء التداول على أسهم «إنفستكورب كابيتال» لخدمات رأس المال، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنوفمبر الماضي بعد استكمال طرحها الأولي العام، حيث جمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم بقيمة سوقية ضمنية تبلغ حوالي 5.04 مليارات درهم. وتحدد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم للسهم الواحد.





« فينيكس »

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج مجموعة فينيكس (شركة عامة محدودة) في مطلع ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للمجموعة 370 مليون دولار، وقد حظي باهتمام كبير من جانب المستثمرين الأفراد، حيث تجاوز طلبهم بمعدل 180 مرة، والمستثمرين المحترفين، الذين ساهموا في زيادة الاكتتاب بمعدل 22 مرة.





بيورهيلث

رحّب سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج مجموعة «بيورهيلث» في السوق كسادس إدراج، بعد أن جمع طرحها العام الأولي 3.62 مليارات درهم، وهو ما يتجاوز 483 مرة الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد، و54 مرة للشريحة المخصّصة للمستثمرين المحترفين. وأكدت الشركة السعر الثابت للطرح والذي تم تحديده عند 3.26 دراهم للسهم العادي بحجم طرح يبلغ 1.11 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 10% من إجمالي رأس المال المصدر. وتجاوز إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 265 مليار درهم.

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